В Сети появился клип The Beatles на песню Back in the USSR

Великобритания. На канале группы The Beatles в YouTube появился еще один клип. На этот раз фанаты услышали трек Back in the USSR.

Видеоряд, как и у клипа Glass Onion, который, напомним, в сети появился 2 ноября, наполнен анимацией.

Из-за географической привязанности текста, в клипе можно разглядеть балерин, достопримечательности Москвы, такие как Красная площадь, храм Василия Блаженного и сталинские высотки. Также зимние пейзажи и метро. Не обошлось и без медведей.

Вероятно, как и первый клип, выпуск ролика приурочен к 50-летию выхода десятого студийного альбома «битлов» - «Белого альбома».

The Beatles 'White Album' Anniversary Editions available to order now: http://thebeatles.lnk.to/WhiteAlbum On November 9, The Beatles will release a suite of lavishly presented 'White Album' packages including a super deluxe 7-disc set featuring 50 mostly previously unreleased recordings all newly mixed with 5.1 surround audio as well as the much-sought after Esher Demos.