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Журнал People назвал самого сексуального мужчину планеты

19:00, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
19:00, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#секс\n#США\n#мужчины\n#артисты
Фото: Pikabu
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Им стал 46-летний британский актер.

США. Журнал People назвал 46-летнего британского актера, продюсера, сценариста и режиссера Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной планеты 2018 года. Его фото издание вынесло на обложку свежего номера.

Сам Эльба удивился выбору редакции и назвал его «приятным сюрпризом». А после того, как оценил себя в зеркале, признался, что выглядит «вполне эротично».

В прошлом году титул получит 42-летний американский кантри-певец Блэйк Шелтон.

Идрис Эльба известен российскому зрителю по ролям в сериалах «Чисто английское убийство», «Прослушка». А также по фильмам «Рок-н-рольщик», «28 недель спустя», «Тор» и «Мстители».

19:00, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
221
0
#секс\n#США\n#мужчины\n#артисты

 

 

 


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