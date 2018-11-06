Журнал People назвал самого сексуального мужчину планеты

Им стал 46-летний британский актер.

США. Журнал People назвал 46-летнего британского актера, продюсера, сценариста и режиссера Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной планеты 2018 года. Его фото издание вынесло на обложку свежего номера.

Сам Эльба удивился выбору редакции и назвал его «приятным сюрпризом». А после того, как оценил себя в зеркале, признался, что выглядит «вполне эротично».

В прошлом году титул получит 42-летний американский кантри-певец Блэйк Шелтон.

Идрис Эльба известен российскому зрителю по ролям в сериалах «Чисто английское убийство», «Прослушка». А также по фильмам «Рок-н-рольщик», «28 недель спустя», «Тор» и «Мстители».