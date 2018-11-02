Состоятельные супруги из Великобритании 4 года держали поляка в рабстве

Мужчина жил в неотапливаемом сарае.

Хэмпшир. Великобритания. Пожилые супруги из Великобритании держали в рабстве гражданина Польши 4 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

Издание пишет, 56-летняя преподаватель университета и ее 54-летний супруг арестованы.

По данным полиции, поляк жил в неотапливаемом сарае, где не было туалета, спал на пластиковом шезлонге, а «зарплату» получал едой. В это время его «работодатели» жили в доме с пятью спальнями, стоимость которого оценивается в 1,2 млн фунтов стерлингов.

Мужчину наняли для проведения строительных работ в саду.

Супруги попали в поле зрения правоохранителей, когда поляк обратился за медпомощью, где рассказал об условиях своего проживания.

Напомним, СМИ уже писали о случаях рабства в Великобритании. Тогда британца спасли от 40-летнего проживания в полуразрушенном сарае.