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Королева Великобритании Елизавета II передаст престол принцу Чарльзу

11:53, 01 ноября, 2018
Дарья Снидкова
11:53, 01 ноября, 2018
Дарья Снидкова
2062
0
#пенсия\n#Великобритания\n#королева\n#монархия
Фото: AFP PHOTO
2062
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Королева собралась на пенсию.

Лондон. Великобритания. Королева Великобритании Елизавета II собралась на пенсию. Об этом написало издание The Daily Mirror, сообщила «РГ».

Передать престол королева намерена через три года своему старшему сыну, принцу Уэльскому Чарльзу, сделав его наследным принцем-регентом.

Когда Елизавету короновали, она дала обещание «служить Великобритании до самой смерти». Сейчас Елизавете II 92 года, после 95 лет она лишь формально останется во главе королевства. Королем Чарльз станет только после смерти матери. Уже сейчас в заграничных поездках ее представляет старший сын.

Напомним, королева Елизавета II – самый долгоправящий монарх за всю историю Британии, а также из ныне живущих. В 2015 она побила рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне.

Наследником престола принц Чарльз стал в три года. Сейчас ему 69 лет. 

11:53, 01 ноября, 2018
Дарья Снидкова
2062
0
#пенсия\n#Великобритания\n#королева\n#монархия

 

 

 


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