Дайвера на Филиппинах чуть не заглотила китовая акула

Филиппины. Турист из Норвегии Гейр Йохансен чуть не угодил в пасть китовой акулы на Филиппинах. Об этом пишет «Российская газета».

Гейр Йохансен признался Daily Mail, что страдает галеофобией, боязнью акул. Таким образом дайвер хотел побороть свою фобию. Однако у него не вышло. Мужчину прижало к челюстям, когда акула фильтровала воду в поисках пищи.

ID: 1538261 This tourist who has lived with a life-long fear of sharks was nearly sucked into the mouth of one, when he encountered a feeding whale shark during a holiday snorkel. 49-Year-Old Geir Johansen from Trondheim, Norway, has travelled all over the world - but in his near five-decades of doing so, he's been plagued a crippling fear of being attacked by sharks.