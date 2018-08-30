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Умер один из авторов «Городка» Александр Завелион

10:30, 30 августа, 2018
Дарья Снидкова
10:30, 30 августа, 2018
Дарья Снидкова
208
0
#Украина\n#смерть\n#Одесса
208
0

Ему было 58 лет.

Одесса. Украина. В Украине скончался сценарист, автор команды КВН «Джентльмены ОГУ», одни из авторов «Городка» Александр Завелион. Об этом написали на сайте Всемирного клуба одесситов.

«Умный добрый веселый открытый человек... Невозможно поверить. Невозможно осознать. От всех нас, от всей Одессы выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Саши... Всех слов мало...», - говорится в сообщении.

Прощание к Александром Завелионом пройдет в пятницу, 31 августа в 11:00 на Таировском кладбище возле крематория в Одессе.

10:30, 30 августа, 2018
Дарья Снидкова
208
0
#Украина\n#смерть\n#Одесса

 

 

 


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