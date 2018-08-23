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12 сезон сериала «Теория большого взрыва» станет последним

10:20, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
10:20, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
316
0
#общество\n#США\n#развлечения\n#актеры\n#шоу\n#сериал\n#Теория большого взрыва\n#съемки сериала.\n#звезды
Фото: Flickr
316
0

Зрители увидят «необычную и креативную» концовку.

США. Американский сериал «Теория большого взрыва» не продлят на 13 сезон. Как пишет сайт «360», 12 сезон, стартующий в сентябре 2018 года, станет последним.

Телекомпания CBS уверила зрителей, что их ждет «необычное и креативное завершение» ситкома.

Ранее Джонни Галэки, исполняющий роль Леонарда, заявлял, что актеры и сами не против закрытия сериала.

«Мы навсегда благодарны нашим поклонникам за их поддержку в течение 12 сезонов», — сказано в заявлении продюсеров.

Одной из причин закрытия ситкома стали возросшие гонорары исполнителей главных ролей.

Напомним, что шоу про двух друзей-физиков и их соседку выходит с 2007 года.

10:20, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
316
0
#общество\n#США\n#развлечения\n#актеры\n#шоу\n#сериал\n#Теория большого взрыва\n#съемки сериала.\n#звезды

 

 

 


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