12 сезон сериала «Теория большого взрыва» станет последним

Зрители увидят «необычную и креативную» концовку.

США. Американский сериал «Теория большого взрыва» не продлят на 13 сезон. Как пишет сайт «360», 12 сезон, стартующий в сентябре 2018 года, станет последним.

Телекомпания CBS уверила зрителей, что их ждет «необычное и креативное завершение» ситкома.

Ранее Джонни Галэки, исполняющий роль Леонарда, заявлял, что актеры и сами не против закрытия сериала.

«Мы навсегда благодарны нашим поклонникам за их поддержку в течение 12 сезонов», — сказано в заявлении продюсеров.

Одной из причин закрытия ситкома стали возросшие гонорары исполнителей главных ролей.

Напомним, что шоу про двух друзей-физиков и их соседку выходит с 2007 года.