Турция может отменить систему «все включено»

Власти хотят развить лечебный и «музейный» туризм.

Турция. Турция намерена пересмотреть систему «все включено». Как пишут «Известия», власти хотят, чтобы туристы приезжали также для лечения, путешествий по стране, посещения музеев и другого.

Туристы за первый квартал 2018 года привезли в страну 35 млрд долларов, что составило 4% всего ВВП страны. Власти хотят увеличить эту цифру до 8%, то есть до 70 млрд долларов. Работники отелей жалуются, что при их высокой загрузке доход далек от зарплат четырехлетней давности. Турция сейчас нацелена на прием иностранного туриста, которые тратят не менее 1 тыс. долларов за визит в страну.

По словам главы министерства туризма Турции Мехмета Эрсоя, власти не будут ломать сложившуюся «пляжную» систему, однако страна намерена «обновить свой брендинг», то есть продвигать другие способы туризма.

Директор Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Hotel Зафер Алкая заявил, что иностранцы, которые «интересуются только едой, питьем и анимацией», не развивают туризм, так как это не мотивирует на создание новых рабочих мест и приток инвестиций. Конфедерация торговцев и ремесленников Турции написала открытое письмо властям с просьбой отказаться от системы «все включено», так как такой подход «уничтожает аутентичность республики».

Однако эксперты уверяют, что подобные заявления не больше, чем пиар-кампания. Так как по оценкам, отменяя систему «все включено», власти Турции больше потеряют, чем приобретут.

Напомним, что туроператоры России отказались от «горящих» туров в Турцию в бархатный сезон 2018 года.