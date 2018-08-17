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Власти Таиланда запретили студентам обниматься и целоваться

11:30, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
11:30, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
177
0
#личное\n#запрет\n#правила\n#Таиланд\n#поцелуи
Фото: pxhere.com
177
0

Правительство обновило «Правила поведения учащихся».

Таиланд. Власти Таиланда внесли изменения в «Правила поведения учащихся». Об этом пишет портал «Народные новости».

В том числе, руководство страны наложило запрет на «проявления привязанности и непристойного поведения в общественных местах и в приватной обстановке». По сути, студентам запрещено целоваться и обниматься не только на людях, но и наедине.  

Кроме этого, учащимся запретили собираться в группы и проводить собрания, которые потенциально могут вылиться в нарушения общественного порядка. В этом случае правительство старается остановить массовые драки учеников, в том числе с применением огнестрельного оружия, которые не редки в Таиланде.

11:30, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
177
0
#личное\n#запрет\n#правила\n#Таиланд\n#поцелуи

 

 

 


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