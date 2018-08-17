Власти Таиланда запретили студентам обниматься и целоваться

Правительство обновило «Правила поведения учащихся».

Таиланд. Власти Таиланда внесли изменения в «Правила поведения учащихся». Об этом пишет портал «Народные новости».

В том числе, руководство страны наложило запрет на «проявления привязанности и непристойного поведения в общественных местах и в приватной обстановке». По сути, студентам запрещено целоваться и обниматься не только на людях, но и наедине.

Кроме этого, учащимся запретили собираться в группы и проводить собрания, которые потенциально могут вылиться в нарушения общественного порядка. В этом случае правительство старается остановить массовые драки учеников, в том числе с применением огнестрельного оружия, которые не редки в Таиланде.