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В Грузии откроется российский визовый центр

12:36, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:36, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#общество\n#Грузия\n#власть\n#Россия\n#международные отношения\n#международное сотрудничесвто\n#граница\n#туристы\n#границы
Фото: Picserver.org
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Граждане страны смогут быстрее оформлять документы на въезд в Россию.

Тбилиси. Грузия. В столице Грузии откроется российский визовый центр (РВЦ). Как пишут «Известия», после 17 августа граждане страны и лица без гражданства смогут быстрее оформить необходимые документы для въезда.

 Решение по каждому желающему посетить страну будет принимать Секция интересов России.

 Ожидается, что после открытия официальной структуры снизится риск попадания на мошенников, которые предлагают якобы визовые и консульские услуги.    

 Однако, открытие РВЦ, кроме прочего, значит, что Россия пока не намерена отменять визовый режим с Грузией. Но шаги к устранению барьеров уже делаются.

 Инициатива открыть структуру исходила от российской стороны. Упрощенный визовый режим для грузин действовал с начала 2016 года.

 «Со своей стороны мы уже отменили визовые требования для россиян в 2011 году. А с 2014-го граждане России могут в течение года без визы находиться на территории Грузии, — подчеркнул спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе в интервью «Известиям».

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что говорить об отмене визового режима можно говорить только когда Грузия будет эффективно сотрудничать в борьбе с терроризмом.

Напомним, что отношения двух стран накаляет признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

12:36, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
775
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#общество\n#Грузия\n#власть\n#Россия\n#международные отношения\n#международное сотрудничесвто\n#граница\n#туристы\n#границы

 

 

 


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