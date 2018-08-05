Одной из причин эксперты называют развитие компаний-лоукостеров.

Брюссель. Крупнейшим аэропортам Европы предсказали катастрофическую перегрузку уже через 20 лет. Одной из причин эксперты Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) называют в том числе развитие компаний-лоукостеров, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал RTBF.

К 2040 году ожидается на 4 млн больше авиарейсов – это около 360 млн пассажиров дополнительно, указывают авторы исследования.

При этом каждый авиарейс при нынешних мощностях аэровокзалов будет опаздывать в среднем на 20 мин. Помимо этого, в семь раз увеличится количество опозданий рейсов свыше одного часа, что затронет около 500 тыс. пассажиров.

Эксперты советуют в ближайшие годы расширять аэропорты, а также сокращать общее количество рейсов при увеличении вместительности судов.

Помочь выйти из положения могло бы и развитие сети региональных аэропортов с целью разгрузить крупнейшие воздушные гавани Европы, считают в Евроконтроле.