В Дании жителям запретили закрывать лицо одеждой

Под запрет попали не только паранджа, но и шляпы, шарфы и другие вещи.
Копенгаген. Дания. Власти Дании запретили жителям закрывать лицо в общественных местах. Нарушителям грозит штраф от 135 евро, пишет Российская Газета.
Так, под запрет попали не только паранджа, бурка и никаб, но и шляпы, шарфы, маски, шлемы и искусственные бороды.
Единственное исключение – холодное время года и карнавал, когда закрывать лицо разрешается.
Отмечается, что снимать одежду на улице не заставят. Правоохранители составят протокол и попросят нарушителя вернуться домой.