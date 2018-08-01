В Дании жителям запретили закрывать лицо одеждой

Под запрет попали не только паранджа, но и шляпы, шарфы и другие вещи.

Копенгаген. Дания. Власти Дании запретили жителям закрывать лицо в общественных местах. Нарушителям грозит штраф от 135 евро, пишет Российская Газета.

Так, под запрет попали не только паранджа, бурка и никаб, но и шляпы, шарфы, маски, шлемы и искусственные бороды.

Единственное исключение – холодное время года и карнавал, когда закрывать лицо разрешается.

Отмечается, что снимать одежду на улице не заставят. Правоохранители составят протокол и попросят нарушителя вернуться домой.