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В Дании жителям запретили закрывать лицо одеждой

17:46, 01 августа, 2018
Анна Торхова
17:46, 01 августа, 2018
Анна Торхова
188
0
#закон\n#одежда\n#мусульмане\n#Дания
Фото: pixabay.com
188
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Под запрет попали не только паранджа, но и шляпы, шарфы и другие вещи.

Копенгаген. Дания. Власти Дании запретили жителям закрывать лицо в общественных местах. Нарушителям грозит штраф от 135 евро, пишет Российская Газета.

Так, под запрет попали не только паранджа, бурка и никаб, но и шляпы, шарфы, маски, шлемы и искусственные бороды.

Единственное исключение – холодное время года и карнавал, когда закрывать лицо разрешается.

Отмечается, что снимать одежду на улице не заставят. Правоохранители составят протокол и попросят нарушителя вернуться домой.

17:46, 01 августа, 2018
Анна Торхова
188
0
#закон\n#одежда\n#мусульмане\n#Дания

 

 

 


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