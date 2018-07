В Китае запретили традиционные похороны из-за экономии земли

Цзянси. Китай. На юго-востоке Китая власти запретили традиционное погребение усопших. У населения конфискуют и уничтожают готовые гробы, пишут «Известия».

При этом жители сопротивляются и ложатся в них, чтобы гробы не забирали.

Отметим, такое решение власти приняли в целях экономии земли.

Планируется, что к сентябрю единственным законным способом захоронения станет кремация.

This is an attack on surviving rural belief systems in China, not just about land. https://t.co/ciZV425mr0