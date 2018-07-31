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В Китае запретили традиционные похороны из-за экономии земли

14:54, 31 июля, 2018
Анна Торхова
14:54, 31 июля, 2018
Анна Торхова
226
0
#Китай\n#похороны\n#жизнь\n#земля\n#смерть\n#крематорий
Фото: pixabay.com
226
0

К сентябрю единственным законным способом захоронения станет кремация.

Цзянси. Китай. На юго-востоке Китая власти запретили традиционное погребение усопших. У населения конфискуют и уничтожают готовые гробы, пишут «Известия».

При этом жители сопротивляются и ложатся в них, чтобы гробы не забирали.

Отметим, такое решение власти приняли в целях экономии земли.

Планируется, что к сентябрю единственным законным способом захоронения станет кремация.

Chris Taylor on Twitter

This is an attack on surviving rural belief systems in China, not just about land. https://t.co/ciZV425mr0

14:54, 31 июля, 2018
Анна Торхова
226
0
#Китай\n#похороны\n#жизнь\n#земля\n#смерть\n#крематорий

 

 

 


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