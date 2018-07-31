В Китае запретили традиционные похороны из-за экономии земли

К сентябрю единственным законным способом захоронения станет кремация.
Цзянси. Китай. На юго-востоке Китая власти запретили традиционное погребение усопших. У населения конфискуют и уничтожают готовые гробы, пишут «Известия».
При этом жители сопротивляются и ложатся в них, чтобы гробы не забирали.
Отметим, такое решение власти приняли в целях экономии земли.
Планируется, что к сентябрю единственным законным способом захоронения станет кремация.
Chris Taylor on Twitter
This is an attack on surviving rural belief systems in China, not just about land. https://t.co/ciZV425mr0