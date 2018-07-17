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В Киеве на фонарном столбе прохожие обнаружили двухметрового питона

15:32, 17 июля, 2018
Анна Торхова
15:32, 17 июля, 2018
Анна Торхова
186
0
#Украина\n#животные\n#Киев\n#спасение
Фото: Facebook: Kyiv Animal Rescue Group
186
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В настоящее время рептилия находится у частного специалиста.

Киев. Украина. В Киеве на улице Жилянской прохожие обнаружили на столбе двухметрового тигрового питона. Очевидец обратился в команду спасения животных, сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в соцсети Фейсбук.

Спасатели сняли змею телескопической палкой, после чего передали рептилию частному специалисту.

Зоозащитники сообщают, что готовы вернуть питона владельцу, если он докажет, что змея принадлежит ему и расскажет, как она попала на фонарь.

 

Kyiv Animal Rescue Group

На улице Жилянской, 54 на фонарной опоре прохожими был обнаружен питон. Обнаруживший змею человек обратился в Команду спасения животных. Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2...

Kyiv Animal Rescue Group

Kyiv Animal Rescue Group. 18K likes. Команда порятунку тварин Києва, Команда спасения животных в Киеве 09 88 44 7 93 7 093 986 22 62

15:32, 17 июля, 2018
Анна Торхова
186
0
#Украина\n#животные\n#Киев\n#спасение

 

 

 


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