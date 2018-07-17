В Киеве на фонарном столбе прохожие обнаружили двухметрового питона

В настоящее время рептилия находится у частного специалиста.

Киев. Украина. В Киеве на улице Жилянской прохожие обнаружили на столбе двухметрового тигрового питона. Очевидец обратился в команду спасения животных, сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в соцсети Фейсбук.

Спасатели сняли змею телескопической палкой, после чего передали рептилию частному специалисту.

Зоозащитники сообщают, что готовы вернуть питона владельцу, если он докажет, что змея принадлежит ему и расскажет, как она попала на фонарь.

Kyiv Animal Rescue Group На улице Жилянской, 54 на фонарной опоре прохожими был обнаружен питон. Обнаруживший змею человек обратился в Команду спасения животных. Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2...