Япония. Предсказавшие землетрясение кошки стали звездами интернета. Видео сняли в японском кошачьем кафе, пишет Life.

«Питомцы буквально почувствовали приближение землетрясения. <…> Одновременно несколько животных подали признаки беспокойства за десять секунд до начала землетрясения», - отмечает издание.

На кадрах заметно, как кошки подняли головы, потом начали бегать по помещению и прислушиваться. Спустя несколько мгновений начинается землетрясение, в комнате шатается мебель.

2018年6月18日7時58分ごろ 震度3 (大阪北部震度6弱) 和歌山市内の猫カフェキャッチーの監視カメラの画像です。 オープン前で無人でした。 幸いなことに猫も物も無事でした。