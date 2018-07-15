Пользователи удивились, насколько у кошек развито так называемое шестое чувство.

Япония. Предсказавшие землетрясение кошки стали звездами интернета. Видео сняли в японском кошачьем кафе, пишет Life.

«Питомцы буквально почувствовали приближение землетрясения. <…> Одновременно несколько животных подали признаки беспокойства за десять секунд до начала землетрясения», - отмечает издание.

На кадрах заметно, как кошки подняли головы, потом начали бегать по помещению и прислушиваться. Спустя несколько мгновений начинается землетрясение, в комнате шатается мебель.

猫カフェキャッチー 地震 ２０１８年６月１８日７時５８分ごろ 震度3 （大阪北部震度6弱） 和歌山市内の猫カフェキャッチーの監視カメラの画像です。 オープン前で無人でした。 幸いなことに猫も物も無事でした。 Jukin Media Verified (Original) * For licensing / permission to use: Contact - licensing(at)jukinmediadotcom

В комментариях к видео часть пользователей жалела животных, оказавшихся в стрессовой ситуации, другая же удивилась, насколько у кошек развито так называемое шестое чувство.

Ролик уже набрал более 1,4 млн просмотров.