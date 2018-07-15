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Предсказавшие землетрясение кошки стали звездами интернета

17:43, 15 июля, 2018
17:43, 15 июля, 2018
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#общество\n#животные\n#видео\n#Япония
Фото: Pixabay
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Пользователи удивились, насколько у кошек развито так называемое шестое чувство.

Япония. Предсказавшие землетрясение кошки стали звездами интернета. Видео сняли в японском кошачьем кафе, пишет Life.

«Питомцы буквально почувствовали приближение землетрясения. <…> Одновременно несколько животных подали признаки беспокойства за десять секунд до начала землетрясения», - отмечает издание.

На кадрах заметно, как кошки подняли головы, потом начали бегать по помещению и прислушиваться. Спустя несколько мгновений начинается землетрясение, в комнате шатается мебель.

猫カフェキャッチー　地震

２０１８年６月１８日７時５８分ごろ　震度3 （大阪北部震度6弱） 和歌山市内の猫カフェキャッチーの監視カメラの画像です。 オープン前で無人でした。 幸いなことに猫も物も無事でした。 Jukin Media Verified (Original) * For licensing / permission to use: Contact - licensing(at)jukinmediadotcom

В комментариях к видео часть пользователей жалела животных, оказавшихся в стрессовой ситуации, другая же удивилась, насколько у кошек развито так называемое шестое чувство.

Ролик уже набрал более 1,4 млн просмотров.

17:43, 15 июля, 2018
183
0
#общество\n#животные\n#видео\n#Япония

 

 

 


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