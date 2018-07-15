Содержащиеся в цитрусах флавоноиды влияют на дегенерацию сетчатки.

Сидней. Австралия. Ученые доказали пользу апельсинов для глаз. Исследователи из университета Сиднея в Австралии заявили, что если есть цитрусы один раз в неделю, здоровье глаз сильно улучшится.

Как пишет Росбалт, собранные данные показывают, что флавоноиды, содержащиеся в мякоти и корке апельсинов, защищают сетчатку от дегенерации. Употребление в пищу хотя бы одного апельсина в день снижало вероятность частичной или полной дегенерации сетчатки на 60%, а остальные источники флавоноидов снижали этот риск на заметно меньшие значения, около 25-30%.

В эксперименте приняли участие нескольких тысяч человек разных возрастов. Помимо доли цитрусов в диете этих людей, ученых интересовало и то, какие еще источники флавоноидов, таких как чай, яблоки или вино, они употребляют, и есть ли разница в их действии.