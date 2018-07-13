Аккаунты приравняют к дневникам, которые и так переходят к родственникам.

Берлин. Германия. Верховный суд Германии разрешил передавать аккаунты в соцсетях по наследству. Как пишет «Пятый канал», для этого будут пересмотрены соглашения о конфиденциальности.

Как сообщил адвокат Петер Раэдлер, страницы в соцсетях приравняют к дневникам и письмам, которые и так переходили к родственникам.

Одной из причин такого решения стала история с семейной парой из Берлина, чья дочь умерла. Родители рассчитывают прочитать переписку дочери в соцсетях, чтобы узнать о возможной причине её смерти.