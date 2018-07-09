Пока группа реставраторов состоит всего из 8 человек.

Дамаск. Сирия. Реставраторы начали восстанавливать разрушенные террористами памятники в сирийской Пальмире. Как пишут «Известия», работать над древними скульптурами начали специалисты лаборатории национального музея Дамаска.

Пока группа реставраторов состоит всего из 8 человек. Однако сирийское правительство ожидает, что в будущем их число увеличится. Трудность работы заключается в том, что статуи в Пальмире приходится восстанавливать буквально по кусочкам.

Отмечается, что восстановление древних памятников началось по инициативе Дамаска, для чего сирийское правительство специально выделило часть средств.

При этом пока речи о помощи европейских специалистов не идет. В частности, в реставрации не принимают участие ни специалисты международных организаций, ни ЮНЕСКО.

Напомним, памятники в сирийской Пальмире разрушили боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В январе 2017 года они уничтожили античный тетрапилон и частично повредили античный амфитеатр древнего города.