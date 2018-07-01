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В Швеции вступил в силу закон об обязательном согласии на секс

17:59, 01 июля, 2018
Георгий Поветкин
17:59, 01 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#секс\n#законы\n#Швеция\n#изнасилование
Фото: pixabay.com
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В противном случае один из участников процесса рискует совершить правонарушение, которое классифицируется как «изнасилование по неосторожности» или «половое принуждение по неосторожности».

Стокгольм. Швеция. В Швеции с 1 июля вступил в силу закон об обязательном согласии на секс. В противном случае один из участников процесса рискует совершить правонарушение, которое классифицируется как «изнасилование по неосторожности» или «половое принуждение по неосторожности», сообщают «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

 «Закон вкратце означает, что если секс не является добровольным, значит это незаконно», — приводит сообщение пресс-службы правоохранителей агентство «РИА Новости».

Максимальное наказание за данное нарушение — четыре года тюрьмы. Издание также уточняет, что за изнасилование с отягчающими обстоятельствами и изнасилование детей минимальный срок составляет пять лет заключения.

О намерении ужесточить наказание на фоне роста сексуальных преступлений правительство объявило в декабре 2017 года.

17:59, 01 июля, 2018
Георгий Поветкин
214
0
#секс\n#законы\n#Швеция\n#изнасилование

 

 

 


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