Если конгресс одобрит соответствующий законопроект, то карибский остров станет 51-м по счету штатом.

Вашингтон. США. Пуэрто-Рико может пополнить число штатов США. В американский конгресс внесли законопроект о включении острова в состав страны.

Представила документ конгрессменами, сообщается на сайте парламента Штатов, представитель Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес-Колон. При этом ее поддержали еще порядка 37 народных избранников.

Отмечается, что если конгресс одобрит законопроект, то карибский остров станет 51-м по счету штатом.

Кроме того, по этому поводу высказалась сама Дженнифер Гонсалес-Колон. В Твиттере она назвала это событие историческим.

«Я горжусь тем, что являюсь конгрессменом, и одной из тех, кто начал путь к деколонизации Пуэрто-Рико», - говорится в сообщении.

Jenniffer González on Twitter

Напомним, в середине июня стало известно, что жители Калифорнии поддержали проведение референдума о разделении штата на три. «За» высказались порядка 400 тыс. человек.