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Пуэрто-Рико может пополнить число штатов США

09:34, 29 июня, 2018
Александра Бобрович
09:34, 29 июня, 2018
Александра Бобрович
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#США\n#парламент\n#перемены\n#Конгресс\n#законопроект
Фото: twitter.com/RepJenniffer
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Если конгресс одобрит соответствующий законопроект, то карибский остров станет 51-м по счету штатом.

Вашингтон. США. Пуэрто-Рико может пополнить число штатов США. В американский конгресс внесли законопроект о включении острова в состав страны.  

Представила документ конгрессменами, сообщается на сайте парламента Штатов, представитель Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес-Колон. При этом ее поддержали еще порядка 37 народных избранников.  

Отмечается, что если конгресс одобрит законопроект, то карибский остров станет 51-м по счету штатом.  

Кроме того, по этому поводу высказалась сама Дженнифер Гонсалес-Колон. В Твиттере она назвала это событие историческим.  

«Я горжусь тем, что являюсь конгрессменом, и одной из тех, кто начал путь к деколонизации Пуэрто-Рико», - говорится в сообщении.  

Jenniffer González on Twitter

Напомним, в середине июня стало известно, что жители Калифорнии поддержали проведение референдума о разделении штата на три. «За» высказались порядка 400 тыс. человек.

09:34, 29 июня, 2018
Александра Бобрович
185
0
#США\n#парламент\n#перемены\n#Конгресс\n#законопроект

 

 

 


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