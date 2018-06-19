play
pause
  • $ 62.69 ↑
  • € 72.53 ↓

Рок-группа Metallica отдала полученные за премию Polar деньги на благотворительность

12:12, 19 июня, 2018
Александра Бобрович
12:12, 19 июня, 2018
Александра Бобрович
209
0
#общество\n#музыка\n#музыканты\n#деньги\n#благотворительность\n#премии
Фото: twitter.com/Polarmusicprize (Международная музыкальная премия Polar)
209
0

«Нобелевской премией» в мире музыки квартет наградили в середине июня 2018.

Лос-Анджелес. США. Американская рок-группа Metallica отдала полученные за музыкальную премию Polar деньги на благотворительность. Как пишет Life.ru, призовой фонд в 1 млн шведских крон разделят на несколько частей.  

По решению музыкантов, эти деньги направят трем организациям. В частности, их получат Афганский национальный институт музыки АНИМ, Всемирный фонд «Детство» и Стокгольмская городская миссия.  

Напомним, международная музыкальная премия Polar была учреждена в Швеции менеджером группы «ABBA» Стигом Андерсоном в 1989 году. Ежегодно ею награждают исполнителей в качестве признания их достижений в области музыки.  

Считается, что Polar эквивалентна знаменитой награде Альфреда Нобеля. Так, «Нобелевской премией» в мире музыки Metallica была награждена в середине июня 2018. Polar знаменитому квартету вручил король Швеции Карл ХVI Густав. 

12:12, 19 июня, 2018
Александра Бобрович
209
0
#общество\n#музыка\n#музыканты\n#деньги\n#благотворительность\n#премии

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала жителям Удмуртии о борьбе с диабетом

13:58, 15 июня, 2018
20911

Синоптики рассказали о том, когда в Удмуртию придет лето

15966
16:25, 13 июня, 2018

В Ижевске студентка ИжГТУ заплатит штраф за попытку «проучить» квартирантов

14384
08:30, 13 июня, 2018

Глава Удмуртии предложил распустить советы депутатов в двух муниципальных образованиях республики

10344
12:35, 14 июня, 2018

Жители Удмуртии сообщили о НЛО

8339
09:55, 17 июня, 2018

Учителя в купальниках: в России запустили флешмоб в поддержку уволенного педагога из Омска

14:58, 12 июня, 2018
25082

Российские профсоюзы предложили смягчить повышение пенсионного возраста для женщин

3772
14:26, 17 июня, 2018

Правительство России может смягчить пенсионную реформу

3098
10:49, 16 июня, 2018

Котик из Эрмитажа указал на победителя первого матча Чемпионата мира по футболу-2018

2804
18:59, 13 июня, 2018

Опрос: против повышения пенсионного возраста выступают 92% россиян

2707
10:29, 14 июня, 2018

Питон проглотил пожилую женщину в Индонезии

13:38, 16 июня, 2018
57433

«Отваливающаяся» бровь премьер-министра Канады стала новым интернет-мемом

2946
11:57, 12 июня, 2018

Драгоценные камни падают с неба на жителей Гавайских островов

2577
15:48, 15 июня, 2018

В США найдены мертвыми четверо детей-заложников и захвативший их мужчина

2091
13:19, 12 июня, 2018

Ученые: животные переходят на ночной образ жизни из страха перед людьми

2075
16:45, 16 июня, 2018

Мультимедиа

В Зоопарке Удмуртии проводят чемпионат по футболу среди морских свинок

Жители против строительства асфальтового производства

Удмуртия в минуту: долги Ижевска перед ДРЭУ и «золото» кикбоксёров

18 июня, 2018