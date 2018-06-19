Рок-группа Metallica отдала полученные за премию Polar деньги на благотворительность

«Нобелевской премией» в мире музыки квартет наградили в середине июня 2018.

Лос-Анджелес. США. Американская рок-группа Metallica отдала полученные за музыкальную премию Polar деньги на благотворительность. Как пишет Life.ru, призовой фонд в 1 млн шведских крон разделят на несколько частей.

По решению музыкантов, эти деньги направят трем организациям. В частности, их получат Афганский национальный институт музыки АНИМ, Всемирный фонд «Детство» и Стокгольмская городская миссия.

Напомним, международная музыкальная премия Polar была учреждена в Швеции менеджером группы «ABBA» Стигом Андерсоном в 1989 году. Ежегодно ею награждают исполнителей в качестве признания их достижений в области музыки.

Считается, что Polar эквивалентна знаменитой награде Альфреда Нобеля. Так, «Нобелевской премией» в мире музыки Metallica была награждена в середине июня 2018. Polar знаменитому квартету вручил король Швеции Карл ХVI Густав.