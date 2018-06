Кристина Агилера под видом уличного музыканта спела в метро Нью-Йорка

Нью-Йорк. США. Певица Кристина Агилера замаскировалась и под видом уличного музыканта спела в метро Нью-Йорка. Как сообщает Лента, вместе с ней выступил известный американский телеведущий Джимми Фэллон.

Узнать Агилеру было сложно: фигуру скрывала свободная одежда, а лицо — очки и огромная шляпа. Выдавал ее только исключительный голос. Фэллон же был в парике, накладных бороде и усах и выглядел как хипстер. Он играл на электрическом банджо.

Christina Aguilera and Jimmy put on disguises and give a surprise performance of her hit "Fighter" and Aretha Franklin's "Think" in a New York City subway station.