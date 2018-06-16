Ученые: животные переходят на ночной образ жизни из страха перед людьми

Это может поставить некоторые виды под угрозу вымирания.

Беркли. США. Млекопитающие переходят на ночной образ жизни из страха перед людьми. Как пишет РенТВ, к такому выводу пришли ученые, пронаблюдав за 62 видами животных.

По данным исследователей, время ночной активности у традиционно дневных животных увеличилось на 20%. При этом отмечается, что чаще на ночной образ жизни переключаются крупные млекопитающие, которые становятся объектами охоты.

Исследователи пришли к выводу, что животные не хотят контактировать с людьми.

Специалисты полагают, что подобный переход для физиологически неприспособленных к ночной жизни животных может поставить их на грань вымирания.