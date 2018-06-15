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Жители Канады объявили бойкот товарам из США

14:40, 15 июня, 2018
Евгений Кандаков
14:40, 15 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#экономика\n#бизнес\n#США\n#торговля\n#экспорт\n#Канада\n#импорт
Фото: pixabay.com
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Под удар попали апельсины и алкогольные напитки.  

Оттава. Канада. Трения по вопросам пошлин между лидерами США и Канады отразились на покупательских предпочтениях к северу от границы между этими странами. Канадцы начали массово отказываться от американских товаров, сообщает агентство «REGNUM»

В местных сегментах мировых соцсетей получили распространение такие хэштеги, как #BuyCanadian («покупай канадское»), #BoycottUSProducts («бойкот американским продуктам») и #trumpfree («без Трампа»).   

Канадцы начали обходить стороной прилавки с американскими товарами в магазинах. В частности, упали продажи апельсинов, вина и виски из США. Также жители страны кленового листа отказываются от турпоездок в Соединённые Штаты. 

Напомним, 7 июня президент США Дональд Трамп обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо во лжи, раскритиковал канадские пошлины на американские товары и запретил подписывать коммюнике саммита G7.

14:40, 15 июня, 2018
Евгений Кандаков
267
0
#экономика\n#бизнес\n#США\n#торговля\n#экспорт\n#Канада\n#импорт

 

 

 


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