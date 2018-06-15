Жители Канады объявили бойкот товарам из США

Под удар попали апельсины и алкогольные напитки.

Оттава. Канада. Трения по вопросам пошлин между лидерами США и Канады отразились на покупательских предпочтениях к северу от границы между этими странами. Канадцы начали массово отказываться от американских товаров, сообщает агентство «REGNUM».

В местных сегментах мировых соцсетей получили распространение такие хэштеги, как #BuyCanadian («покупай канадское»), #BoycottUSProducts («бойкот американским продуктам») и #trumpfree («без Трампа»).

Канадцы начали обходить стороной прилавки с американскими товарами в магазинах. В частности, упали продажи апельсинов, вина и виски из США. Также жители страны кленового листа отказываются от турпоездок в Соединённые Штаты.

Напомним, 7 июня президент США Дональд Трамп обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо во лжи, раскритиковал канадские пошлины на американские товары и запретил подписывать коммюнике саммита G7.