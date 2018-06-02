Бенедикт Камбербэтч выскочил из такси, чтобы спасти человека от хулиганов

Инцидент произошел неподалеку от Бейкер-стрит, где проживал Шерлок Холмс.

Лондон. Великобритания. Актер Бенедикт Камбербэтч спас доставщика еды от хулиганов. Как сообщает Газета.ру со ссылкой на британскую прессу, звезда «Шерлока» ехал с женой в такси. Неподалеку от Бейкер-стрит, где жил персонаж Камбербэтча, артист заметил, как несколько человек избивают курьера.

Он вышел из машины и подбежал к нападавшим, крича, чтобы они оставили человека в покое, оттолкнул хулиганов, и те сбежали.

Водитель такси, с которым удалось пообщаться журналистам, охарактеризовал поступок Камбербэтча как «мужественный, храбрый и бескорыстный».