Пекин сделает Олимпиаду-2022 свободной от курения

Гостям и болельщикам нельзя будет курить как на стадионах Игр, так и на территории олимпийской деревни.

Пекин. КНР. Олимпиаду-2020 Пекин сделает свободной от курения. Как пишут «Известия», ограничения введут на всех объектах главных стартов четырехлетия.

В частности, гостям и болельщикам нельзя будет курить как на стадионах Игр, так и на территории олимпийской деревни. Кроме того, китайские власти запретят продавать сигареты.

Их нельзя будет купить в пределах любого объекта Олимпиады-2022, включая расположенные на ее территории бары и рестораны. При этом их производители не смогут стать спонсорами будущих мировых соревнований.

Кроме того, в преддверии Олимпийских игр в Китае стартовали специальные акции по борьбе с курением. Их начали проводить в Пекине, Тяньцзине и провинции Хэбэй.