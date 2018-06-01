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Пекин сделает Олимпиаду-2022 свободной от курения

10:05, 01 июня, 2018
Александра Бобрович
10:05, 01 июня, 2018
Александра Бобрович
86
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#Олимпиада\n#Китай\n#курение\n#сигареты\n#Пекин\n#соревнования
Фото: olympic.org/beijing-2022
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Гостям и болельщикам нельзя будет курить как на стадионах Игр, так и на территории олимпийской деревни.

Пекин. КНР. Олимпиаду-2020 Пекин сделает свободной от курения. Как пишут «Известия», ограничения введут на всех объектах главных стартов четырехлетия.  

В частности, гостям и болельщикам нельзя будет курить как на стадионах Игр, так и на территории олимпийской деревни. Кроме того, китайские власти запретят продавать сигареты.  

Их нельзя будет купить в пределах любого объекта Олимпиады-2022, включая расположенные на ее территории бары и рестораны. При этом их производители не смогут стать спонсорами будущих мировых соревнований.  

Кроме того, в преддверии Олимпийских игр в Китае стартовали специальные акции по борьбе с курением. Их начали проводить в Пекине, Тяньцзине и провинции Хэбэй.

10:05, 01 июня, 2018
Александра Бобрович
86
0
#Олимпиада\n#Китай\n#курение\n#сигареты\n#Пекин\n#соревнования

 

 

 


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