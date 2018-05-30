Сорос намерен провести второй референдум по Брекситу

Цель финансиста - удержать Великобританию в Евросоюзе.

Лондон. Великобритания. СМИ сообщили о планах Джорджа Сороса пересмотреть итоги Брексита - референдума по выходу Великобритании из Евросоюза. Для этого американский миллиардер решил организовать второй референдум, пишет RT со ссылкой на The Times.

По данным издания, проплаченная Соросом агитационная кампания по проведению референдума стартует в ближайшие несколько дней. Ранее миллиардер заявлял, что Брексит – процесс, губительный как для ЕС, так и для Соединенного Королевства.

Информация о том, что Сорос вынашивает планы по отмене Брексита, появилась еще в феврале. При этом Лондон отказался расследовать вмешательство иностранного финансового магната во внутренние дела Великобритании.