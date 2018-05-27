В США умер побывавший на луне астронавт Алан Бин

Он был четвертым человеком, ступившим на поверхности спутника Земли.

Техас. США. На 87 году жизни в Техасе умер астронавт НАСА Алан Бин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Алан Бин был четвертым человеком, побывавшим на Луне. Он был капитаном лунного модуля в составе экипажа «Аполлона-12», полетевшего на Луну в 1969 и совершившего вторую в истории посадку на ее поверхность. Участники экспедиции провели на спутнике 31 час 31 минуту и привезли на Землю для изучения 34 кг почвы и камней, собранных на поверхности спутника.

В 1973 году он руководил экипажем экспедиции «Скайлэб-3».

В 1981 году Бин уволился из НАСА, полностью посвятив себя своему другому увлечению - живописи. Космос был основной темой его работ.