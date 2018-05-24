Суд посчитал, что американский президент нарушает первую поправку к Конституции США.

Нью-Йорк. США. Американскому президенту Дональду Трампу запретили «банить» пользователей в Твиттере. Такое решение вынес федеральный суд Нью-Йорка, пишет РТ.

Речь идет о блокировке людей, критикующих президента США. Свое решение высшая судебная инстанция «зеленого яблока» объяснила тем, что аккаунт нынешнего руководителя Белого дома является публичным форумом.

Поэтому он не может блокировать людей за их критику из-за разных политических взглядов. Иначе, посчитал федеральный нью-йоркский суд, американский президент нарушает первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова и печати.

Судебный процесс был инициирован по иску одного из институтов Колумбийского университета. Его представители обратились в суд в середине июля 2017 года. В своих документах они утверждали, что Дональд Трамп и его администрация нарушают закон, блокируя пользователей Твиттера в ответ на критику.