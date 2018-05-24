play
pause
  • $ 61.59 ↑
  • € 72.18 ↓

Дональду Трампу запретили «банить» пользователей в Твиттере

13:10, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
13:10, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
226
0
#США\n#социальные сети\n#Нью-Йорк\n#Twitter\n#суд\n#Дональд Трамп
Фото: twitter.com/realDonaldTrump
226
0

Суд посчитал, что американский президент нарушает первую поправку к Конституции США.

Нью-Йорк. США. Американскому президенту Дональду Трампу запретили «банить» пользователей в Твиттере. Такое решение вынес федеральный суд Нью-Йорка, пишет РТ.  

Речь идет о блокировке людей, критикующих президента США. Свое решение высшая судебная инстанция «зеленого яблока» объяснила тем, что аккаунт нынешнего руководителя Белого дома является публичным форумом.  

Поэтому он не может блокировать людей за их критику из-за разных политических взглядов. Иначе, посчитал федеральный нью-йоркский суд, американский президент нарушает первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова и печати.  

Судебный процесс был инициирован по иску одного из институтов Колумбийского университета. Его представители обратились в суд в середине июля 2017 года. В своих документах они утверждали, что Дональд Трамп и его администрация нарушают закон, блокируя пользователей Твиттера в ответ на критику.

13:10, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
226
0
#США\n#социальные сети\n#Нью-Йорк\n#Twitter\n#суд\n#Дональд Трамп

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
18924

Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

7737
11:17, 18 мая, 2018

Житель Удмуртии попытался сжечь бывшую жену

6157
14:14, 23 мая, 2018

12 кандидатов на пост глав города зарегистрировали в Можге

4999
17:04, 19 мая, 2018

Авиация возобновила тушение пожара возле бывшего военного арсенала в удмуртском селе Пугачево

3733
07:33, 17 мая, 2018

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

15:07, 20 мая, 2018
3129

Стал известен новый состав российского правительства

2446
15:54, 18 мая, 2018

Мария Шарапова рассказала о приближении конца карьеры

2355
14:29, 19 мая, 2018

На Кузбассе медведь «помог» заблудившимся в тайге юношам вызвать спасателей

2321
18:20, 21 мая, 2018

Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по делу о хищениях в Эрмитаже

2294
19:33, 18 мая, 2018

Принц Гарри женился на Меган Маркл

16:08, 19 мая, 2018
2720

Бывшая секретарша Сильвио Берлускони оставила ему в наследство 3 млн евро

2475
13:06, 20 мая, 2018

Играющий с туристом леопард попал на видео в Ботсване

2346
12:50, 17 мая, 2018

Янни или Лорел: в сети начались споры о новой звуковой иллюзии

2282
11:48, 18 мая, 2018

СМИ: КНДР может полностью заморозить переговоры с Южной Кореей

1983
10:40, 18 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: отравление детей в ижевском кафе и амнистия Андрея Русинова

Александр Толстиков о техническом состоянии ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2

Денис Детинкин об энергосервисном контракте в Воткинске