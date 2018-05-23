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Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после свадьбы

09:05, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
09:05, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
341
0
#общество\n#Великобритания\n#свадьбы\n#знаменитости\n#монархия
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
341
0

Герцог и герцогиня Сассекские посетили прием по случаю 70-летия принца Чарльза.

Лондон. Великобритания. Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после свадьбы. Супруги посетили прием в саду Букингемского дворца во вторник, 22 мая.  

Twitter

Герцог и герцогиня Сассекские, сообщает пресс-служба королевской семьи, появились на публике во время торжества по случаю 70-летия принца Чарльза. Во время мероприятия принц Гарри произнес речь о своем отце, а затем вместе с Меган Маркл пообщался с гостями.  

Отмечается, что прием в Букингемском дворце посетили порядка 6 тыс. человек. Большинство из них представляли благотворительные организации, находящиеся под патронажем принца Чарльза.  

Twitter

Напомним, принц Гарри женился на Меган Маркл 19 мая. Венчание состоялось в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке в присутствии около 600 гостей: звезд, политиков и спортсменов. Незадолго до свадьбы королева Елизавета пожаловала младшему сыну принцессы Дианы новый титул. Так, принц Гарри стал герцогом Сассекским, графом Дамбартонским и бароном Килкилом.

09:05, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
341
0
#общество\n#Великобритания\n#свадьбы\n#знаменитости\n#монархия

 

 

 


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