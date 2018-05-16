Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

Движение по Крымскому мосту открыли накануне, 15 мая.

Вашингтон. США. Американский Госдеп раскритиковал строительство и открытие Крымского моста. Как сообщает Интерфакс, о позиции Вашингтона рассказала представитель ведомства Хизер Нойерт.

По ее словам, мост может помешать свободному перемещению кораблей в акватории Черного моря. Тем самым это создаст трудности в области судоходства. Кроме того, его строительство и открытие отрицательно скажется на жителях полуострова.

«Мы видели строительство и открытие моста над проливом. Строительство этого моста определенно негативно отразилось на людях, Крыму. Мост представляет собой не только попытку дальнейшего укрепления России и захвата Крыма, но и создает проблемы для судоходства. Это тема, которую мы внимательно отслеживаем, и она беспокоит нас», - приводит ее слова агентство.

Напомним,движение по Крымскому мосту открыли накануне, 15 мая. Первым по нему проехал президент России Владимир Путин. Он протестировал автотрассу, сидя за рулем КАМАЗа во главе колонны грузовой техники.