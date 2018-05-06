Кадры заброшенной деревни-призрака в Китае появились в сети

Скрытые в плюще дома посещают только туристы.

Китай. Кадры с видами заброшенной китайской деревни Хутуван на острове Шэншань появились в сети. Как отмечает L!FE, стены начавших разрушаться зданий увивает пышный плющ.

Когда-то это был процветающий рыболовный центр. Но деревня пришла в упадок. Не выдержала конкуренции с расположившимся неподалёку городом-миллионером Шанхаем.

В 1990-х в Хутуване проживало около двух тысяч человек. Большинство со временем перебралось на материк, а оставшиеся старики постепенно умирали. И сейчас в «царстве плюща» осталось не больше 12 жителей.

Теперь Хутуван посещают только туристы, чтобы полюбоваться зачаровывающей пустотой зелёной деревни и сделать снимки на память.