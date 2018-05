Кадры заброшенной деревни-призрака в Китае появились в сети

Китай. Кадры с видами заброшенной китайской деревни Хутуван на острове Шэншань появились в сети. Как отмечает L!FE, стены начавших разрушаться зданий увивает пышный плющ.

Когда-то это был процветающий рыболовный центр. Но деревня пришла в упадок. Не выдержала конкуренции с расположившимся неподалёку городом-миллионером Шанхаем.

В 1990-х в Хутуване проживало около двух тысяч человек. Большинство со временем перебралось на материк, а оставшиеся старики постепенно умирали. И сейчас в «царстве плюща» осталось не больше 12 жителей.

Теперь Хутуван посещают только туристы, чтобы полюбоваться зачаровывающей пустотой зелёной деревни и сделать снимки на память.

Abandoned in the 1990s, Houtouwan is a small fishing village on the eastern most Chinese island of Shengshan. Due to large trawlers from nearby Shanghai, the fishing supply was depleted and forced the residents to find work elsewhere. Now this ghost village only sees tourists and a few locals selling essentials for the day trippers.