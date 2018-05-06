Шествие «Бессмертного полка» прошло в Вашингтоне

Российский посол в США принял участие в акции.

Вашингтон. США. Акция «Бессмертный полк» стартовала в городах США. Как сообщает газета «Взгляд», в американской столице шествие двинулось от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны на главном проспекте страны.

Люди несли фотографии близких и родных, участвовавших во Второй мировой войне. На акции раздавали «георгиевские ленточки». В шествии принял участие российский посол в США Анатолий Антонов.

Отмечается, что в 2018 году проведение акции запланировано более чем в 20 городах США. Самое масштабное шествие пройдёт в Нью-Йорке, где запланировано участие более тысячи человек.

В городах США акция проводится с 5 мая. 9 мая шествие состоится в Майами.