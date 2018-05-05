Власти США лишат мигрантов из Гондураса статуса «временно защищенных лиц»

Под угрозой депортации окажутся 57 тыс. человек.

Вашингтон. США. Власти США с 2020 года отменяют для мигрантов из Гондураса статус «временно защищенных лиц». Как пишет РБК, под угрозой депортации окажутся более 57 тыс. человек.

В правительстве Гондураса заявили, что «сожалеют» об отмене статуса. По словам посла страны в Штатах Марлона Тобара, в государстве нет условий для репатриации тысяч людей, которые прожили в США в течение 20 лет.

Америка открыла программу о предоставлении гондурасцам статуса «временно защищенных лиц» после того, как в 1999 году ураган «Митч» обрушился на Гондурас и Никарагуа. Тогда погибли около 11 тыс. человек, столько же пропали без вести. Почти 3 млн жителей лишились своих домов.