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Власти США лишат мигрантов из Гондураса статуса «временно защищенных лиц»

12:14, 05 мая, 2018
Анна Торхова
12:14, 05 мая, 2018
Анна Торхова
912
0
#США\n#жилье\n#Белый дом\n#ураган\n#Гондурас
Фото: pixabay.com
912
0

Под угрозой депортации окажутся 57 тыс. человек.

Вашингтон. США. Власти США с 2020 года отменяют для мигрантов из Гондураса статус «временно защищенных лиц». Как пишет РБК, под угрозой депортации окажутся более 57 тыс. человек.

В правительстве Гондураса заявили, что «сожалеют» об отмене статуса. По словам посла страны в Штатах Марлона Тобара, в государстве нет условий для репатриации тысяч людей, которые прожили в США в течение 20 лет.

Америка открыла программу о предоставлении гондурасцам статуса «временно защищенных лиц» после того, как в 1999 году ураган «Митч» обрушился на Гондурас и Никарагуа. Тогда погибли около 11 тыс. человек, столько же пропали без вести. Почти 3 млн жителей лишились своих домов.

12:14, 05 мая, 2018
Анна Торхова
912
0
#США\n#жилье\n#Белый дом\n#ураган\n#Гондурас

 

 

 


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