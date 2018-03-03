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В Китае могут разрешить заводить третьего ребенка

15:59, 03 марта, 2018
Ксения Чернова
15:59, 03 марта, 2018
Ксения Чернова
654
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#дети\n#демография\n#семья\n#Китай\n#рождаемость
Фото: Pixabay
654
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Власти страны рассмотрят этот вопрос в марте.

Пекин. Китай. Китайским семьям могут разрешить заводить третьего ребенка. Как пишет Life, этот вопрос законодатели обсудят в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте.

Предложение об отмене «политики двух детей» внес представитель провинции Гуандун Чжу Леюй. По его мнению, из-за существующего запрета Китай может превратиться в страну с низкой рождаемостью, а это в свою очередь вызовет дисбаланс в демографической политике.

С конца 1970-х годов до 2015 года в Китае действовал принцип «одна семья – один ребенок». Позже власти отменили его, разрешив рожать одного или двух детей.

«Между ожиданиями и эффектом от отмены политики «одна семья — один ребёнок» существует большое расхождение, это привело не к стремительному росту численности населения, а наоборот — снижению уровня рождаемости», - считает Чжу Леюй.

15:59, 03 марта, 2018
Ксения Чернова
654
0
#дети\n#демография\n#семья\n#Китай\n#рождаемость

 

 

 

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