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Евросоюз продлил на год санкции в отношении Белоруссии

12:00, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
12:00, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Белоруссия\n#Евросоюз\n#санкции
Фото: Flickr.com (Dennis Jarvis)
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Ограничительные меры будут действовать до 28 февраля 2019 года.

Москва. Россия. Европейский союз на год продлил санкции в отношении Белоруссии. Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.

«Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и замораживание активов, а также запрет на поездки четырём лицам, внесенным в список в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста», - говорится в сообщении.

Одновременно Совет ЕС продлил разрешение на закупку Белоруссией в европейских странах биатлонного оборудования. Ограничительные меры будут действовать до 28 февраля 2019 года.

Напомним, что санкции в отношении Белоруссии впервые были введены в 2004 году. Эмбарго на поставки оружия было введено в 2011 году.

12:00, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
221
0
#Белоруссия\n#Евросоюз\n#санкции

 

 

 

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