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      В Саудовской Аравии женщинам разрешили открывать бизнес без согласия мужа или родственников

      18:29, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      18:29, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      679
      0
      #общество\n#женщины\n#Саудовская Аравия
      Фото: pixabay.com
      679
      0

      Об этом сообщило министерство коммерции и инвестиций королевства.

      Саудовская Аравия. В Саудовской Аравии женщинам разрешили открывать бизнес без согласия мужа или родственников. Об этом сообщило министерство коммерции и инвестиций королевства, пишет Интерфакс.

      «Отныне женщины могут открывать свой бизнес и пользоваться электронными услугами, не предоставляя доказательства о согласии своего опекуна», - говорится в сообщении ведомства.

      Согласно системе опекунства, действующей в Саудовской Аравии, женщины должны представить доказательство согласия своего «опекуна» - обычно это бывает муж, отец или брат - для работы с государственной документацией, путешествий и учебы.

      Этот шаг стал одним из последних в череде социальных изменений, проводимых наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, которые нацелены, в частности, на более активное вовлечение женщин в общественную жизнь страны.

      Власти Саудовской Аравии уже разрешили женщинам работать следователями, ходить на стадионы, получать права и управлять автомобилем.

      18:29, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      679
      0
      #общество\n#женщины\n#Саудовская Аравия

       

       

       

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