Об этом сообщило министерство коммерции и инвестиций королевства.

Саудовская Аравия. В Саудовской Аравии женщинам разрешили открывать бизнес без согласия мужа или родственников. Об этом сообщило министерство коммерции и инвестиций королевства, пишет Интерфакс.

«Отныне женщины могут открывать свой бизнес и пользоваться электронными услугами, не предоставляя доказательства о согласии своего опекуна», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно системе опекунства, действующей в Саудовской Аравии, женщины должны представить доказательство согласия своего «опекуна» - обычно это бывает муж, отец или брат - для работы с государственной документацией, путешествий и учебы.

Этот шаг стал одним из последних в череде социальных изменений, проводимых наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, которые нацелены, в частности, на более активное вовлечение женщин в общественную жизнь страны.

Власти Саудовской Аравии уже разрешили женщинам работать следователями, ходить на стадионы, получать права и управлять автомобилем.