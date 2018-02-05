Президент Южной Кореи встретится с главой делегации КНДР во время Олимпийских игр-2018

Встреча состоится в Пхенчхане во время церемония открытия Игр.

Сеул. Южная Корея. Президент Южной Кореи Мун Чже Ин встретится с главой делегации КНДР во время церемонии открытия Олимпийских игр-2018. Как пишет РТ со ссылкой на Yonhapnews, в Пхенчхане Северную Корею будет представлять председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.

Южнокорейская сторона положительно относится к этому событию и считает его уровень «беспрецедентно высоким». В нем видят знак того, кто КНДР искренне стремиться нормализовать и улучшить ситуацию на Корейском полуострове.

«Визит к нам председателя президиума Ким Ён Нама, который по Конституции является главой администрации, пройдёт впервые, и это самый высокий до настоящего времени уровень визита северокорейских лиц», — отметил представитель администрации президента Южной Кореи.