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      Президент Южной Кореи встретится с главой делегации КНДР во время Олимпийских игр-2018

      12:04, 05 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      12:04, 05 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      187
      0
      #Олимпиада\n#КНДР\n#Южная Корея\n#встреча
      Фото: pixabay.com
      187
      0

      Встреча состоится в Пхенчхане во время церемония открытия Игр.

      Сеул. Южная Корея. Президент Южной Кореи Мун Чже Ин встретится с главой делегации КНДР во время церемонии открытия Олимпийских игр-2018. Как пишет РТ со ссылкой на Yonhapnews, в Пхенчхане Северную Корею будет представлять председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.  

      Южнокорейская сторона положительно относится к этому событию и считает его уровень «беспрецедентно высоким». В нем видят знак того, кто КНДР искренне стремиться нормализовать и улучшить ситуацию на Корейском полуострове.  

      «Визит к нам председателя президиума Ким Ён Нама, который по Конституции является главой администрации, пройдёт впервые, и это самый высокий до настоящего времени уровень визита северокорейских лиц», — отметил представитель администрации президента Южной Кореи. 

      12:04, 05 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      187
      0
      #Олимпиада\n#КНДР\n#Южная Корея\n#встреча

       

       

       

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