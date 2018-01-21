Об этом сообщает RT со ссылкой на твиттер музейного комплекса.

США. Статую Свободы временно закрыли в США из-за приостановки работы правительства. Об этом сообщает RT со ссылкой на твиттер музейного комплекса.

Ранее сообщалось, что федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон по федеральному бюджету.

По данным СМИ, голосование по новому временному бюджету США в верхней палате конгресса назначено на понедельник, 22 января.