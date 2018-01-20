Теперь хвостатый наследник имеет 4 лежанки и питается креветками.

Сачиле. Италия. Жительница Италии завещала коту 30 тыс. евро. Как пишет Life, нетрадиционное решение приняла хозяйка животного из города Сачиле.

Женщина считала, что является главным существом для неё. Она считала питомца важнее даже родных детей. Владелица не хотела, чтобы домашнее животное хоть в чём-то нуждалось, и поэтому перед своей кончиной попросила родственников не жалеть на кота средств.

Как подчеркнула дочь покойной, предсмертное желание женщины будет исполнено и оставшийся без хозяйки питомец будет жить в комфорте. В его распоряжении имеется четыре лежанки, а кормят кота креветками.