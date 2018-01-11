Глава немецкого МИД выступил за поэтапную отмену санкций против России

Зигмар Габриэль пояснил, что это можно сделать при поэтапном выполнении Минских соглашений.

Берлин. Германия. При длительном перемирии в Донбассе санкции против России можно отменить. Причем делать это надо поэтапно. С таким предложением выступил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, пишет Газета.ру со ссылкой на Deutsche Welle.

При этом глава МИД пояснил, что одномоментно и в полном объеме Минские соглашения выполнены быть не могут. Поэтому и все санкции с России снять сразу невозможно. Следовательно, их нужно отменять поэтапно, тем более, что и вводились они не все сразу.

Добавим, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз не готов отменить санкции против России, введенные в связи с конфликтом на Украине.