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      Глава немецкого МИД выступил за поэтапную отмену санкций против России

      17:27, 11 января, 2018
      Евгений Кандаков
      17:27, 11 января, 2018
      Евгений Кандаков
      277
      0
      #экономика\n#политика\n#Украина\n#Германия\n#Евросоюз\n#санкции\n#Россия
      Фото: pixabay.com
      277
      0

      Зигмар Габриэль пояснил, что это можно сделать при поэтапном выполнении Минских соглашений.  

      Берлин. Германия. При длительном перемирии в Донбассе санкции против России можно отменить. Причем делать это надо поэтапно. С таким предложением выступил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, пишет Газета.ру со ссылкой на Deutsche Welle. 

      При этом глава МИД пояснил, что одномоментно и в полном объеме Минские соглашения выполнены быть не могут. Поэтому и все санкции с России снять сразу невозможно. Следовательно, их нужно отменять поэтапно, тем более, что и вводились они не все сразу. 

      Добавим, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз не готов отменить санкции против России, введенные в связи с конфликтом на Украине.

      17:27, 11 января, 2018
      Евгений Кандаков
      277
      0
      #экономика\n#политика\n#Украина\n#Германия\n#Евросоюз\n#санкции\n#Россия

       

       

       

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