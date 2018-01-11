Польша назвала взрыв на борту самолета основной версией крушения Ту-154 Качиньского

Польская сторона посчитала, что у лайнера взорвалось левое крыло.

Варшава. Польша. Специальная комиссия министерства обороны Польши назвала основную версию крушения Ту-154 Леха Качиньского. Польская сторона посчитала, что авиакатастрофа произошла из-за взрыва левого крыла лайнера.

Как пишет Интерфакс, такие выводы члены комиссии сделали, основываясь на положениях технического доклада о причинах произошедшей под Смоленском авиакатастрофы.

Согласно версии Польши, левое крыло Ту-154 было разрушено изнутри в результате взрыва. Специалисты подчеркнули, что у него было несколько источников, однако не уточнили, каких именно.

При этом польская сторона отказалась признать ранее озвученную версию того, что первопричиной разрушения конструкций лайнера была береза, оказавшаяся на пути самолета.

Отмечается, что члены комиссии и раньше склонялись к данной версии крушения самолета Леха Качиньского. Однако Следственный комитет России посчитал ее безосновательной.

Напомним, Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским разбился 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы под Смоленском погибли все 96 человек, находившихся на борту.