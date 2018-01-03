Такого мнения придерживаются ученые.

Шэньчжэнь. Китай. Глобальное потепление превратит четверть поверхности Земли в пустыню. Такого мнения придерживаются ученые, сообщает Спутник.

В команду исследователей вошли специалисты из Южного университета науки и технологий в китайском Шэньчжэне и Университета Ист-Англии.

Земля уже прогрелась на 1 градус по Цельсию. Дальнейшее потепление может стать причиной превращения части суши в пустыню, начнутся засухи, участятся лесные пожары. Это нанес ущерб сельскому хозяйству и биоразнообразию.

20-30% поверхности земного шара превратится в пустыню к тому времени, когда глобальное изменение средней температуры достигнет 2 градусов.