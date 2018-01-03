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      Печатный Playboy планируют закрыть

      14:55, 03 января, 2018
      Ксения Чернова
      14:55, 03 января, 2018
      Ксения Чернова
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      0
      #общество\n#США
      Фото: Everything But The House
      203
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      Эротический журнал для мужчин издается с 1953 года.

      США. Печатную версию журнала Playboy планируют закрыть. Как пишет Лента, руководитель компании Бен Кон сообщил, что планируется сосредоточиться на «мире Playboy», который «намного шире, чем небольшое печатное издание».

      «Мы планируем в 2018 году перейти от медиа-бизнеса к бренд-менеджменту. <…>Я не уверен, что печать — действительно лучший способ общения с нашими будущими потребителями», — цитирует издание слова Кона.

      Пока окончательное решение о прекращении выпуска печатной версии журнала не принято.

      Сейчас ведутся переговоры о покупке 35% акций у наследников основателя Playboy Хью Хефнера, умершего в сентябре 2017 года. Стороны в настоящее время пытаются понять, как оценить империю.

      Эротический журнал для мужчин Playboy издается с 1953 года. Его русская версия журнала выходит с 1995-го.

      14:55, 03 января, 2018
      Ксения Чернова
      203
      0
      #общество\n#США

       

       

       

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