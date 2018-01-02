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      В США актрисы основали движение против домогательств

      12:15, 02 января, 2018
      Диана Ворончихина
      12:15, 02 января, 2018
      Диана Ворончихина
      228
      0
      #шоу-бизнес\n#США\n#актеры\n#шоу
      Фото: Wikimedia Commons
      228
      0

      Ее участницами стали Натали Портман, Эмма Стоун, Эшли Джадд и другие.

      США. Американские актрисы основали движение Time's Up, направленное на защиту женщин, пострадавших от сексуальных домогательств и дискриминации. Об этом сообщает «Лайф».

      Инициативу поддержали порядка 300 женщин, среди которых актрисы Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун, Эшли Джадд и другие. Организатором выступила продюсер и автор популярного сериала «Анатомия страсти» Шонда Раймс.

      «Участницы движения намерены добиваться штрафов компаний, где сотрудницы подвергаются домогательствам, а также поддерживать жертв сексуального насилия. Также женщины требуют гендерного равенства в киностудиях и музыкальных агентствах», - пишет «Лайф».

      Ранее стало известно, что актрисыпридут на церемонию вручения «Золотого глобуса» в черном, в знак протеста Харви Вайнштейну, с которого в США началась цепочка обличений в сексуальных домогательствах. 

      12:15, 02 января, 2018
      Диана Ворончихина
      228
      0
      #шоу-бизнес\n#США\n#актеры\n#шоу

       

       

       

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