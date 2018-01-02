В США актрисы основали движение против домогательств

Ее участницами стали Натали Портман, Эмма Стоун, Эшли Джадд и другие.

США. Американские актрисы основали движение Time's Up, направленное на защиту женщин, пострадавших от сексуальных домогательств и дискриминации. Об этом сообщает «Лайф».

Инициативу поддержали порядка 300 женщин, среди которых актрисы Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун, Эшли Джадд и другие. Организатором выступила продюсер и автор популярного сериала «Анатомия страсти» Шонда Раймс.

«Участницы движения намерены добиваться штрафов компаний, где сотрудницы подвергаются домогательствам, а также поддерживать жертв сексуального насилия. Также женщины требуют гендерного равенства в киностудиях и музыкальных агентствах», - пишет «Лайф».

Ранее стало известно, что актрисыпридут на церемонию вручения «Золотого глобуса» в черном, в знак протеста Харви Вайнштейну, с которого в США началась цепочка обличений в сексуальных домогательствах.