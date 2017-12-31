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      «Замерзший» Ниагарский водопад привлек повышенное внимание туристов

      10:00, 31 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      10:00, 31 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      317
      0
      #США\n#погода
      Фото: twitter.com (@Mgore85)
      317
      0

      Низкие температуры привели к иллюзии замерзания.

      Нью-Йорк. США. Из-за низких температур в США «замерз» Ниагарский водопад. Как пишет Газета.ру, иллюзия связана с холодами.

      При этом, потоки воды не замерзли – водяная пыль превращается в лед еще в воздухе, когда оседает на камни, перила и все вокруг. Туристы приезжают в штат Нью-Йорк из соседних областей, чтобы полюбоваться уникальным зрелищем.

      По словам специалиста Национальной метеорологической службы Джона Хичкока, в течение следующей недели температуры будут держаться на уровне -10 -15 градусов Цельсия.

      10:00, 31 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      317
      0
      #США\n#погода

       

       

       

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