«Замерзший» Ниагарский водопад привлек повышенное внимание туристов

Низкие температуры привели к иллюзии замерзания.

Нью-Йорк. США. Из-за низких температур в США «замерз» Ниагарский водопад. Как пишет Газета.ру, иллюзия связана с холодами.

При этом, потоки воды не замерзли – водяная пыль превращается в лед еще в воздухе, когда оседает на камни, перила и все вокруг. Туристы приезжают в штат Нью-Йорк из соседних областей, чтобы полюбоваться уникальным зрелищем.

По словам специалиста Национальной метеорологической службы Джона Хичкока, в течение следующей недели температуры будут держаться на уровне -10 -15 градусов Цельсия.