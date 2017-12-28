В отелях Греции путешественники будут обязаны платить туристический сбор с 1 января

В среднем, сумма налога составит от 1 до 4 евро за сутки.

Афины. Греция. С 1 января 2018 года в греческих отелях иностранные путешественники будут обязаны платить туристический сбор. Как сообщили в пресс-службе Ассоциации туристических операторов России, плата с туристов будет взиматься посуточно.

По данным АТОР, сумма налога будет зависеть от уровня отеля. В среднем, за проживание в пятизвездочной или четырехзвездочной гостинице турист будет платить от 3 до 4 евро. В отелях класса поменьше он составит 0,50 – 1 евро в сутки.

Отмечается, что туристический сбор не будет входить в стоимость пакетных туров. Путешественники будут его оплачивать в день заезда или выезда из отеля. При этом АТОР подчеркивает, что администрация гостиницы имеет право отказать туристу в заселении в номер, если налог не был уплачен.

В тоже время некоторые греческие отели сообщили, что сделают для путешественников исключение и внесут налог в стоимость проживания в номере. Полный список таких гостиниц станет известен после новогодних праздников.