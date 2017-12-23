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      Зоопарки Дании попросили жителей сдавать домашних питомцев на корм хищникам

      19:30, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      19:30, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      285
      0
      #зоопарк\n#животные\n#мораль\n#этика\n#Дания
      Фото: Flickr
      285
      0

      Также клиентам предлагают понаблюдать за тем, как животные будут есть морских свинок и кроликов.

      Копенгаген. Дания. Два зоопарка в Дании попросили жителей сдавать домашних питомцев на корм тиграм, львам и волкам. Морских свинок и кроликов принимают в Копенгагене и Гивскуде, пишет Владтайм.

      Также зоопарки предлагают понаблюдать за тем, как животные будут есть домашних питомцев.

      Кошек и собак принимать не будут – они не входят в естественный рацион хищников. Кроме того, сотрудники зоопарков считают неэтичным кормить зверей их собратьями.

      Руководитель зоопарка в Гивскуде Ричард Остербалле отметил, что данная просьба не является предложением убивать домашних животных, просто заведение пытается сохранить хищников.

      19:30, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      285
      0
      #зоопарк\n#животные\n#мораль\n#этика\n#Дания

       

       

       

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