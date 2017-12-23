Зоопарки Дании попросили жителей сдавать домашних питомцев на корм хищникам

Также клиентам предлагают понаблюдать за тем, как животные будут есть морских свинок и кроликов.

Копенгаген. Дания. Два зоопарка в Дании попросили жителей сдавать домашних питомцев на корм тиграм, львам и волкам. Морских свинок и кроликов принимают в Копенгагене и Гивскуде, пишет Владтайм.

Также зоопарки предлагают понаблюдать за тем, как животные будут есть домашних питомцев.

Кошек и собак принимать не будут – они не входят в естественный рацион хищников. Кроме того, сотрудники зоопарков считают неэтичным кормить зверей их собратьями.

Руководитель зоопарка в Гивскуде Ричард Остербалле отметил, что данная просьба не является предложением убивать домашних животных, просто заведение пытается сохранить хищников.