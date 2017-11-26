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      ОАЭ подготовят собственного космонавта

      18:00, 26 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      18:00, 26 ноября, 2017
      Дарья Саушина
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      0
      #космос\n#Роскосмос\n#ОАЭ
      Фото: pixabay.com
      174
      0

      Готовить человека для полета в космос будет российская сторона.

      ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты вместе с Роскосмосом подготовят первого космонавта для ОАЭ. Как пишет Взгляд, об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, стороны достигли договоренности о подготовке астронавта.

      Кроме того, добавил Мантуров, Россия предложила ОАЭ создать крупный зерновой хаб на их территории.

      Ранее Роскосмос вместе с партнерами из Казахстана предложили космическому агентству ОАЭ использовать возможности космодрома Байконур.

      18:00, 26 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      174
      0
      #космос\n#Роскосмос\n#ОАЭ

       

       

       

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