ОАЭ подготовят собственного космонавта

Готовить человека для полета в космос будет российская сторона.

ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты вместе с Роскосмосом подготовят первого космонавта для ОАЭ. Как пишет Взгляд, об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, стороны достигли договоренности о подготовке астронавта.

Кроме того, добавил Мантуров, Россия предложила ОАЭ создать крупный зерновой хаб на их территории.

Ранее Роскосмос вместе с партнерами из Казахстана предложили космическому агентству ОАЭ использовать возможности космодрома Байконур.