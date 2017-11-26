Ученые просчитали возможные варианты гибели Земли

По одной из версий, планету убьет Солнце, по другой – столкновение с другими планетами.

Ученые рассказали о возможных вариантах гибели Земли. Как пишет 5-tv.ru, по одной из версий, планета погибнет от Солнца. Через четыре с половиной миллиарда лет звезда превратится в белого карлика. Но до этого Солнце станет красным гигантом. И вот тогда, расширяясь, звезда спровоцирует катастрофу вселенского масштаба, столкнув планеты со своих орбит.

Вторым вариантом пессимисты называют столкновение планет. При определённых условиях, Солнце повлияет на смещение орбиты Меркурия, он столкнётся с Венерой, а её, в свою очередь, отбросит на Землю.

Учёные предполагают, что в миллиардолетней перспективе орбиты планет будут пересекаться. Поскольку Марс и Земля располагаются относительно близко друг к другу, они будут сближаться до тех пор, пока их орбиты не пересекутся, и тогда столкновения не избежать.